Coordenadora regional da CONAETE, Camila Holanda, destaca: ‘O tráfico de pessoas, em todas as suas

formas terríveis, é uma violação flagrante dos direitos humanos’

Com o objetivo de combater o tráfico de pessoas e o seu impacto

na sociedade, o governo do Acre iniciou na segunda-feira, 24, deste mês de julho 2023,

a etapa estadual da Campanha Coração Azul. A ação busca sensibilizar a sociedade,

ONGs, órgãos governamentais, mídia e formadores de opinião para esse problema

social, que é tipificado como crime, de acordo com a Lei n° 13.344/2016.

A Campanha foi lançada em ato solene realizado na sede da Secretaria de Assistência

Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHAM do qual

participaram o Procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na 14ª Região, que

abrange os estados de Rondônia e Acre, Carlos Alberto Lopes de Oliveira, e a

Procuradora do Trabalho Camilla Holanda Mendes da Rocha, no ato representando o

Ministério Público do Trabalho (MPT) como coordenadora regional da CONAETE –

Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao

Tráfico de Pessoas.

(…)