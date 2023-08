PMRB – Como parte das comemorações do aniversário de 119 anos da 6 de Agosto, neste domingo (6), foi realizado o tradicional desfile cívico na principal avenida do bairro. Com as calçadas lotadas, a população observava atenta a passagem das escolas, que carregavam a história da 6 de agosto em cartazes e das instituições cívico-militares, além do desfile de carros antigos e da apresentação de Jiu-Jitsu, fruto de um projeto social realizado no bairro.

Durante o evento, os moradores falavam da diferença que é ter uma gestão que trabalha em busca de melhorias na condição de vida dos rio-branquenses.

“A prefeitura em suas atribuições tem me dado uma resposta satisfatória. Espero que no próximo mandado as coisas melhorem mais ainda. Parabéns”, disse José Carlos da Silva Oliveira.

(…)

O prefeito Tião Bocalom falou da importância da união entre os moradores do bairro e fez questão de prestigiar a festa.

“Fiquei muito feliz e quero parabenizar a nossa 6 de agosto pelos 119 anos, parabéns aos guerreiros e àqueles que moram e fazem o bairro de verdade”, declarou.

(…)