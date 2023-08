EBC -A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (9), a Operação Constituição Cidadã, para investigar possíveis ações de agentes públicos para interferir no processo eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso.

De acordo com as investigações da PF, integrantes da PRF teriam(teriam? – J R Braña B.) feito bloqueios em estradas da Região Nordeste para dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro de 2022.

Grifo meu: o seu depoimento à CPI do 8 de janeiro foi um escárnio….terá que voltar, agora sob vara…quem sabe fale a verdade…duvido muito…Esse tal de Silvinei é das bltizen contra nordestinos eleitores de Lula no segundo turno e o da aposentadoria mais rápida do planeta..teve seu pedido deferido em 72 horas e sem perda alguma de salário no apagar das luzes do desgoverno Bolsonaro….e até agora a PRF ainda não anulou essa aposentadoria estranha.

Grifo meu: a punição a agentes públicos que participam de eventos contra a Constituição deve ser exemplar.

J R Braña B.