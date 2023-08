Recebemos informações sobre pessoas mal-intencionadas que estão utilizando uniformes, crachás e documentos falsificados, alegando serem fiscais do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), para entrar em residências e aplicar golpes como a venda de kis para gás de cozinha. Fique atento:

1- Os fiscais do Inmetro e de seus órgãos delegados nos Estados NÃO fazem fiscalizações, reparos ou vendas de produtos em residências. A atuação é restrita a indústrias e estabelecimentos comerciais. Caso você receba alguém em sua casa alegando ser do Inmetro, é golpe! Não receba e chame a polícia, para se manter em segurança.

2- Os falsos fiscais têm solicitado pagamentos em dinheiro, pix ou cartão para evitar supostas multas ou autuações. O Inmetro esclarece que nunca realiza cobranças em campo e que todas as taxas e multas são recolhidas via pagamento de GRU e podem ser verificadas em nossos canais oficiais.

3- Caso um fiscal do Inmetro visite uma empresa ou estabelecimento para fiscalização, é assegurado o direito de o responsável solicitar a apresentação de documentos oficiais e entrar em contato com a unidade do Inmetro responsável pela fiscalização (os Institutos de Pesos e Medidas).

Ao suspeitar de qualquer irregularidade ou abordagem suspeita, chame a polícia (190) e denuncie à Ouvidoria do Inmetro pelo site ou pelo telefone 0800 185 1818 (segunda a sexta, das 9 h às 17 h).

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, integridade e responsabilidade em nossa atuação. Estamos empenhados em combater esse tipo de fraude e em garantir a segurança e confiança em nossos serviços.

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia