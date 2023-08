GdA – A 18ª edição da Expoacre Juruá foi lançada pelo governo do Estado, na manhã deste sábado, 12, em Cruzeiro do Sul, com a promessa de movimentar a economia local e de promover ao público muito entretenimento.

Representando o governador Gladson Cameli no evento, o secretário da Casa Civil estadual, Jonathan Donadoni, disse estar confiante no sucesso de mais uma aposta da gestão do Estado. (…)

(…)