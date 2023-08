Nesta terça, 15-A, a Caminhada Rumos chega a duas cidades diferentes: Rio Branco (AC), no Cine Theatro Recreio, das 18h às 20h; (…)

SERVIÇO

Caminhada Rumos em Rio Branco

15 de agosto, terça-feira, das 18h às 20h

Local: Cine Theatro Recreio

Rua 17 de novembro, 1.277, 2º Distrito, Gameleira

Telefone: (68)3224-5221

E-mail: [email protected]

Entrada gratuita (sujeito à lotação)

Classificação indicativa: livre

A proposta do grupo formado pelas gerentes do Itaú Cultural e integrantes da Comissão de Seleção é apresentar o edital aos artistas, pesquisadores, gestores da cidade e interessados no assunto, além de esclarecer dúvidas e trocar informações sobre a cena cultural local.

No Acre, a conversa é conduzida por Gilberto Labor, gerente do núcleo de Infraestrutura e Produção do IC, e Sofia Fan, gerente de Artes Visuais.



Criado há 26 anos, o Rumos é um dos maiores editais privados de financiamento de projetos culturais do país. O IC, fundado faz 35 anos, contribui para a valorização, preservação e difusão da arte e da cultura brasileiras.

As inscrições para a edição Rumos Itaú Cultural 2023-2024 estão abertas e devem ser efetuadas exclusivamente pelo site rumositaucultural.org.br, até as 23h59 de 22 de setembro – horário de Brasília.

Para explicar como funciona, até 14 de setembro, a Caminhada Rumos terá passado pelas 26 capitais, mais o Distrito Federal, abrangendo todos os estados do país.



