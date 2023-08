Comunicado

A Prefeitura de Rio Branco esclarece que não tem qualquer tipo de envolvimento com o movimento dos invasores “Terra Prometida” no bairro Irineu Serra e que vem passando por processo judicial de reintegração de posse.

Informa ainda que não participa do no processo de retirada das famílias, que vem sendo feito pela justiça com apoio do Estado. Um processo de retirada, aliás, que vem sendo cumprido com zelo e cuidado.

A gestão municipal reconhece a importância do trabalho que vem sendo realizado no local para garantir a segurança dos oficiais de justiça e, principalmente, das famílias que estão sendo removidas com todo o amparo social que se faz necessário em momentos como esses.

Estamos à disposição dos responsáveis pelo processo caso haja necessidade, o que até o momento não se fez necessário por todas medidas previamente adotadas pelos órgãos de Assistência Social do estado.

A gestão municipal respeita o trabalho do Governo do Estado e da Justiça e acredita que tudo será resolvido da melhor maneira possível e com a brevidade necessária.

Ailton Oliveira

Assessor Especial de Comunicação