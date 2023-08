É o maior patamar desde o começo do governo.

Segundo a pesquisa, o cenário econômico ajuda a explicar melhor momento de Lula.

Escreveu O Globo agora pela manhã sobre a pesquisa da Genial Quaest:

Com oito meses e meio de governo, o presidente Lula vive o seu melhor momento com a opinião pública, informa a nova pesquisa da série Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira. Seis em cada dez brasileiros aprovam a forma como o presidente trabalha. É o maior patamar desde o início do terceiro mandato de Lula. A distância entre os que aprovam e desaprovam aumentou significativamente, passando de 16 pontos em junho para 25 este mês.

Grifo meu: as coisas se arrumando….voltando ao normal…

Grifo meu 2: oestadoacre vai publicar a íntegra da pesquisa Genial/Quaest.

J R Braña B.