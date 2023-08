GdA – O governo do Acre entregou nesta quinta-feira, 17, a revitalização do Museu da Borracha – Governador Geraldo Mesquita. Localizado no centro de Rio Branco, o espaço cultural recebeu investimentos de R$ 300 mil, provenientes de recursos próprios do Estado.

Grifo meu: adivinha quem está na foto principal divulgada pelo governo, querendo tirar uma casquinha de votos para prefeito de Rio Branco? E que não tem patavina a ver com cultura….nunca teve…

J R Braña B.