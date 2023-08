PMRB – A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), realizou nessa quarta-feira (16), no Teatro Universitário da Ufac, o 1º Encontro Formativo de 2023, com educadores da Educação Infantil. Por ser uma capacitação importante para a formação contínua, a ação foi dividida em dois grupos, um foi ministrado pela manhã e outro à tarde. A previsão é que o encontro tenha reunido mais de mil educadores da rede municipal da capital e de outros cinco municípios parceiros.

Segundo Rosamara Souza, gerente do Departamento de Educação Infantil da Seme, a formação serve para que os professores da rede convidados possam apresentar aos outros, suas próprias experiências realizadas com os alunos nas escolas. A gestora destacou que, ao invés de apresentar algo que já foi feito em outro estado ou de vídeos pesquisados na internet, a gestão busca mostrar e fortalecer o que tem sido feito no âmbito municipal.

“Esse primeiro Encontro Formativo para os educadores da Educação Infantil, para nós, é muito importante e significativo, porque é o primeiro encontro que realizamos pós-pandemia. Esse encontro em anos anteriores fizemos em pequenas turmas, mas este ano optamos pelo primeiro encontro ser maior para que pudéssemos acolher todos esses profissionais”, explicou.

Tendo em vista a relevância da formação, algumas secretarias de Educação de outros municípios buscaram a da capital solicitando vagas. Por isso, nesta edição, além da capital, o evento também conta com profissionais dos municípios de Capixaba, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia e Assis Brasil.

Lina Nascimento é professora da escola Mundo Encantado, do município de Capixaba. Ela disse que já participou de outras edições deste encontro e reforçou como a parceria da capital com os demais municípios fortalece a educação do estado.

“Eu vejo com uma imensa importância de estarem refazendo esses encontros, porque encontramos uma barreira muito grande na aceitação do novo currículo pelos professores e temos esse medo do novo, porque ele assusta muito. Precisamos dessas formações para quebrar esse medo de se agregar ao novo”, declarou.

Outro diferencial desta edição é que o Departamento de Educação Infantil fechou uma parceria com a educação especial que também esteve no encontro. Os gestores que estavam presentes agradeceram a Prefeitura de Rio Branco pela oportunidade do aprendizado.

“Essa formação que a prefeitura municipal oferece junto à sua equipe só tem a contribuir com a melhoria desse profissional que está na sala de aula”, enfatizou Adriana Oliveira, professora da escola Sheila Nasserala.

“A equipe de Educação Infantil está empenhada para que possamos desenvolver um trabalho de qualidade, oferecendo suporte e as formações são sempre muito bem conduzidas e elaboradas para que nós possamos aprender muito mais e atuar com as nossas crianças pequenas e possamos contribuir com a educação”, disse Charlene Carvalho, coordenadora pedagógica da creche Maria José.