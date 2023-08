Sem combinar com o restante do BC e o ministro Fernando Haddad, o presidente Campos Neto, disse numa audiência no senado que pretende acabar com o crédito rotativo no cartão, como ‘forma de ajudar’ a reduzir a Selic, a taxa referencial de juros.

Na avaliação do BC, o crédito rotativo encarece os juros e tem impacto na Selic e a principal proposta no BC é dar fim a esse mecanismo de rolagem nas dívidas do cartão….mas interrompendo a retomada do crescimento dessa dívida pelo tempo de pagamento da conta parcelada.

Explicando ao geraldino de grupo de Zap, indivíduo que têm dificuldade cognitiva, porém, sua função nesses grupos é xingar um e outro quando a notícia ou assunto não o agrada.

Estrategicamente, esses geraldinos(que ficam na geral dos grupos) são importantes, pelo volume que dão aos grupos… mas eles não sabem por que são úteis…melhor assim….aliás, o título desse post não chamará sua atenção, por motivos óbvios…Vamos lá:

Com o fim do crédito rotativo, o devedor do cartão de crédito, ao parcelar o pagamento, terá seu limite cortado, e só voltará a usar o cartão quando concluir o pagamento total da dívida….quando tiver no azul novamente.

Problema: isso vai reduzir as compras em mais de 350 bilhões, segundo o chefe do BC.

