Diz o G1 Acre….

(….)Um morador da Vila do V, região do município de Porto Acre, interior do estado, com transtornos mentais foi morto pela Polícia Militar na manhã deste sábado (19). (…)

Grifo meu: com a palavra, o MP!!!…’um homem com transtornos mentais foi morto pela PM’….com a palavra, o MP!!….não estamos em SP nem no RJ…ou estamos?…

Grifo meu 2: nenhuma palavra do governador do Acre, comandante superior da PM, sobre esse fato…até agora….

J R Braña B.