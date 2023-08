Divulgação, Igreja Católica (Cidade do Povo)

Agenda positiva na Cidade do Povo (Para cancelar todo preconceito, pois não há lugar melhor de se morar)

Visita do bispo Dom Paolo, da Diocese de Lucca – Itália

Na Cidade do Povo as festas na igreja sempre foram as mais seguras e tranquilas, a qualquer hora

Domingo:

-festejos religiosos franciscanos

-Festejos – 25 coroinhas que servem ao altar com alegria

-Festejos – a infância e a adolescência missionária

-Encontro da Pastoral Carcerária