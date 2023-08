Para as mulheres e os homens que sonham com a faixa de rainha e rei, já estão abertas as inscrições para a edição deste ano. A seletiva é conhecida por escolher os representantes do Festival do Milho. O concurso está na 8ª edição e as inscrições iniciam nesta segunda (21), com encerramento no dia 31 de agosto.

Para participar, os candidatos devem procurar a Diretoria de Cultura, no Centro Cultural Zeinar Bezerra. Para participar das seletivas desta edição, os interessados devem, dentre os requisitos:

– Morar em Porto Walter.

– Ter idade entre 16 e 27 anos.

– Dispor de tempo para participar de ensaios.

A seletiva para o Rei e Rainha do Milho, irá ocorrer no dia 21 de setembro, na Concha Acústica, na Praça Imaculada Conceição, situada na Rua Beira Rio. O evento será organizado pela Diretoria de Cultura, Turismo e Lazer, da Secretaria de Educação.

EDIÇÃO ANTERIOR

Ano passado, a engenheira civil, Ana Claudia, de 23 anos, foi coroada Rainha do Milho. Já a faixa de rei, ficou com o estudante Raimundo Oliveira, de 17 anos. Eles concorreram com outros 14 inscritos entre homens e mulheres. O desfile e a coroação aconteceram dia 25 de setembro, na Quadra Beira Rio.

Fonte: Prefeitura de Porto Walter