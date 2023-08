A presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou público o edital n° 23/2023 com a 11ª convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para entrega de documentos de estagiários de Nível de Graduação.

Desta vez foram chamados três do curso de Administração e 10 de Direito. A entrega de documentos servirá para o preenchimento de vagas que surgirem no decorrer da validade dessa seleção.

O certame está disponível na edição n° 7.369 do Diário da Justiça (págs. 145 e 146), desta sexta-feira, 25. A documentação deve ser entregue no prazo de cinco dias úteis pelo e-mail [email protected]:

Documentação exigida:

CPF e RG; Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior (atualizada); Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site www. tjac.jus.br; Comprovante de residência contendo o CEP; Uma foto 3X4; PIS/PASEP/NIT; As pessoas com deficiência devem apresentar atestado médico; Declaração Pessoal de que não possui outro vínculo de estágio e que dispõe de horário compatível com o expediente forense; Título de eleitor e comprovante de regularidade com a Justiça Eleitoral. Conta Salário no Banco do Brasil (Ofício expedido pela GEDEP após a apresentação da documentação do estagiário)

* A documentação solicitada deverá ser original.

Fonte: Miriane Teles | Comunicação TJAC