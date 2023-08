Em apenas dois meses, estratégia já atendeu mais de 1,3 milhão de pessoas credenciadas no Bolsa Família em todo o Brasil com os 40 medicamentos disponíveis

Min da Saúde – Em dois meses, após retomada do programa Farmácia Popular do Brasil, 108 beneficiários do Bolsa Família foram atendidos no estado do Acre com mais de 25,7 mil medicamentos e fraldas geriátricas de forma gratuita. Para complementação da assistência farmacêutica no estado, o Ministério da Saúde repassou R$ 2,8 mil entre junho e julho.

