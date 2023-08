PMRB – Com recursos próprios, a Prefeitura de Rio Branco vem trabalhando na zona rural da capital. Nesta terça-feira (29), o prefeito visitou algumas obras que estão sendo executadas pela Emurb. A visita ocorreu logo cedo no ramal Bom Jesus. As máquinas estão na travessa Luiz Fernando Veríssimo concluindo uma obra de asfaltamento.

O diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, informou que a intenção é terminar a obra o mais breve possível.

“As equipes trabalham com a capa asfáltica em todo o trecho até a casa de um cadeirante, que é a maior solicitação da comunidade.”

(…)

Do ramal Bom Jesus, o prefeito e sua equipe técnica foram até o ramal da Garapeira, na Vila Acre. Lá as obras são de drenagem e pavimentação asfáltica. “Nós estamos aqui fazendo uma visita em três ramais aqui no Segundo Distrito. Na Vila Acre são três ramais, esse aqui é um deles, já já a gente vai andar por eles. É fazer e fazer bem feito, drenagem e pavimentação”, destacou o prefeito.

É mais de um quilômetro de trecho que liga escolas, unidade de saúde e também é usado como linha de ônibus. A obra também foi um pedido dos moradores. A prefeitura também construiu uma ponte sobre o igarapé Brindeira, que liga a uma comunidade de produtores assentados. A dona Maria das Graças fala da expectativa de ter o asfalto na frente da casa dela e diz que vem acompanhando a evolução da obra desde o início.

“Eu sempre tenho acompanhado o trabalho de estradas que eu vejo, mas essa travessa aqui deu trabalho, é um trabalho muito caprichado, muito bem feito, o solo aqui dá água, é muito rasinho, e eles tiveram que fazer um grande trabalhão.”

Ao final da vistoria das obras, o prefeito seguiu para a feira livre do bairro, a unidade de saúde da família e uma escola de ensino fundamental. Lá ele recebeu o carinho e o sentimento de gratidão dos moradores.

“Eu gostaria de atender cem por cento da cidade, mas é impossível uma cidade do tamanho de Rio Branco atender cem por cento, mas a gente está fazendo. Esse é um dos exemplos”, finalizou Bocalom.

(…)