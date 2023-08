O governo do Estado do Acre convida a imprensa para a entrevista coletiva com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que ocorrerá nesta sexta-feira, 1º, no saguão do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.

A ministra virá ao Acre por ocasião do Festival Mariri Yanawawa, que ocorre na Aldeia Mutum, em Tarauacá, onde cumprirá agenda a partir desta sexta, 1°, até domingo, 3.

Data: 01/09

Hora: 11h

Local: Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul – Cruzeiro do Sul

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…