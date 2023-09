O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que diante do fato ocorrido na última quinta-feira, 31, e na intenção de priorizar a segurança dentro do Sistema Penitenciário, as visitas no pavilhão K, do Complexo Penitenciário de Rio Branco estarão suspensas neste domingo, dia 3 de setembro.

Alexandre Nascimento

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária