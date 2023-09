Governador GladsonC nos Estados Unidos, em evento do João Dória, dono de Lide…que PHA dizia que a função dessa empresa é reunir ricos e somente isso…

Diz GladsonC sobre o evento:

-Hoje destaquei as potencialidades do nosso estado, em diversas áreas, e falei sobre as ações do @governo.acre, para empresários americanos e brasileiros, durante o Lide Brazil Develpment Forum, em Washington, nos Estados Unidos.

-O evento é uma grande oportunidade para firmarmos parcerias que nos auxiliem a alavancar nossa economia e gerar emprego à população acreana.

-Estamos numa região estratégica. Já provamos que é possível conciliar desenvolvimento e proteção às florestas e, principalmente, temos o compromisso de cuidar das pessoas.

(…)

Grifo meu: seria razoável o GdA ou mesmo a tão esmerada imprensa do Acre contabilizar os benefícios dessas viagens toda de sua excelência ao exterior e ao próprio Brasil…concretamente o que o Acre ganhou com isso???…que políticas sociais e econômicas em favor das pessoas foram implementadas…????

Grifo meu: esses lero-leros no exterior não é exclusividade do governador atual do Acre….ele segue a escola…só que agora com o apoio da Lide.

Grifo meu 3: o empresário João Dória, nada bobo – conseguiu incluir GladsonC no seu clube de ricos…não sem razão e motivos…

J R Braña B.