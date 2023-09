Lideranças dos aposentados da Educação encontraram nesta manhã com o governador durante o desfile de 7 de setembro e propuseram um encontro com o chefe do exucutivo.

GladsonC respondeu:

-Marquem dia e horário…

Os aposentados sugeriram segunda-feira, 9h, no Palácio Rio Branco.

O governador disse ok.

Os aposentados querem o reestabelecimento da tabela salarial e garantias ao direito de viver dignamente…assista abaixo…

J R Braña B.