O STJ destravou a ação que obrigava Deltan a ressarcir aos cofres públicos o valor de R$ 2,8 milhões por gastos com diárias e passagens de membros da Lava-Jato. No ano passado, a 6ª Vara Federal de Curitiba determinou a suspensão do acórdão do TCU que o condenou a pagar o montante. Agora, essa decisão foi revista pelo STJ.

(…)

Grifo eu: esse ex-procurador é um dos agentes públicos, ex-agente público, a qual se referiu o ministro Toffoli, em sua decisão que anulou várias aberrações cometidas nos processos da lava-jato.

J R Braña B.