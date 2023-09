Aleac – O deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reuniu-se com o senador Alan Rick na quarta-feira (6) para tratar sobre a recuperação das BRs no estado, instalação de aterros sanitários e crise aérea.

De acordo com Gonzaga, é importante essa união das bancadas estadual e federal visando a busca por soluções para os problemas do Acre.

“Quero agradecer o senador Alan Rick pela reunião e parabenizá-lo pelo empenho em buscar soluções para os problemas dos acreanos. Tenho certeza que trabalhando juntos iremos ter êxito na busca por melhorias”, disse Gonzaga.

Alan Rick explicou que a reunião serviu para alinhar as pautas que serão apresentadas durante audiência pública com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, marcada para outubro. Inclusive, durante a reunião, Alan Rick ligou para o ministro e, juntamente com Gonzaga, conversaram sobre as demandas do Acre.

“Estamos unindo as bancadas estadual e federal na busca de soluções para os problemas do nosso Acre. Essa reunião com o presidente Luiz Gonzaga serviu para tratarmos sobre a audiência pública com o ministro Waldez para darmos continuidade à instalação de aterros sanitários, reconstrução das nossas estradas, debatermos a crise aérea e problemas de conectividade”, concluiu Alan.

