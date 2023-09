Doctor MasterMind

Muitas pessoas gostam de se preparar para a semana que está por vir no domingo à noite… Quer ter uma semana produtiva e bem organizada? Então vem comigo.

Pesquise tópicos sobre bem-estar psicológico e nutricional

Lance um desafio semanal a si próprio e adote um estilo de vida mais saudável, abordando aspectos da mente, corpo e alimentação.

Questione-se. Isso permite um autodesenvolvimento seguro.

Estude filosofia, mas foque em um dos seus campos de especialização.

Promova atividades de bem-estar com sua família.

Compartilhe receitas fáceis e deliciosas

Reserve um tempo toda segunda-feira para inovar.

Ajude outras pessoas.

Lazer

Crie vídeos #shorts com revisão de metas semanais.

Compartilhe eventos importantes ou datas comemorativas que ocorrerão na semana.

Sempre destaque histórias de sucesso de pessoas que transformaram sua vida. Conte histórias inspiradoras.

Permita colaboradores.

Incentive e/ou dedique um tempo da semana para o serviço comunitário ou atividades de responsabilidade social.

Para aqueles que buscam um relaxamento no domingo à noite, uma caminhada com alongamento para aliviar o estresse, melhorar o cardio e promover um sono melhor. Também vale lembrar das muitas pessoas que gostam de relaxar com um bom livro ou filme… Vejam ‘Noites alienígenas’… eu imploro que assistam!

