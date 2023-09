MPF-MPT-MPE

A audiência pública tem por objetivo promover a conscientização do maior número de pessoas – internamente e externamente – para a necessidade do combate à discriminação, além de promover a capacitação de pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade, bem como incluí-las no mercado de trabalho, com a finalidade de ampliar sua inclusão, permanência e ascensão nesse mercado.

O evento ocorrerá em formato presencial no auditório do Ministério Público Federal (MPF), situado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, 340, no Portal da Amazônia, em Rio Branco, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube, além de acessibilidade com tradução das falas na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Todas as pessoas interessadas em fazer uso da palavra como expositor no evento deverá inscrever-se previamente. A manifestação de interesse deve ser encaminhada ao e-mail [email protected] até 5 de outubro de 2023.

…audiência pública será realizada em 6 de outubro de 2023, na capital acreana, Rio Branco, com início às 9h (horário)

