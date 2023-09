A Crítica (Manaus) – Uma aeronave modelo Bandeirante PT-SOG caiu nas próximidades do aeroporto do município de Barcelos (distante 399 quilômetros em linha reta de Manaus) na tarde deste sábado (16) e causou a morte de 14 pessoas – dois tripulantes e 12 passageiros -.

A aeronave saiu as 12h18 de Manaus e a previsão para chegar em Barcelos era 13h25. De acordo com informações preliminares, no município chovia e a pista de pousos e decolagens estava molhada, o avião derrapou ao tentar aterrisar na cidade.

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, informou por telefone ao acritica.com que estava a caminho do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para reunir um comitê de crise será montado.

