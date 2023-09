Nesta edição do Pé de Meia, Jeziel Carvalho traz dicas sobre investimentos, pagamento de despesas e outros detalhes sobre a vida financeira de casais que desejam planejar juntos o futuro. Você vai saber como organizar as finanças a dois, gerenciar as contas, o orçamento familiar, fazer projetos e iniciar investimentos.

Fonte: Rádio Senado