PMRB – O prefeito de Rio Branco, participou na manhã deste sábado (16) da 35ª edição da MaraMeta, tradicional maratona do Colégio Meta, realizada anualmente em alusão ao aniversário da instituição que este ano, completa 45 anos. A largada ocorreu no Lago do Amor com chegada na escola.

No início da semana, representantes da turma do sexto ano C foram até a prefeitura fazer o convite ao prefeito Tião Bocalom para estar prestigiando o evento que é uma das atividades que fazem parte da Olimpíada da escola.

O estudante Luiz Guilherme Barchik foi um dos alunos que esteve na reunião e aproveitou para falar de sua alegria ao ver o prefeito participando da maratona.

“Eu achei muito legal porque ele tirou um tempo dele para poder vir e ajudar a gente, gostei muito disso”.

Outros estudantes também agradeceram ao prefeito por ter aceitado o convite e feito parte desta tradicional atividade escolar.

“Eu achei que a MaraMeta foi muito boa. A escola convidou o prefeito e eu achei muito bom ele ter vindo prestigiar o aniversário do colégio”, disse a estudante Maria Valentina de Morais.

“Achei muito legal a participação dele nesses momentos importantes de escola e é isso gostei muito da MaraMeta, gostei demais e está um calor” declarou o estudante Kayke Ainbinder.

Ações como essa envolvem não apenas a rede escolar, mas também as famílias dos estudantes e amantes do esporte. Por isso muitos pais participaram da atividade.

Para Rafael Anderson, pai do Gabriel de 7 anos, é ótimo ver o empenho das crianças com a atividade e verificar que os convites que eles fizeram aos políticos e gestores municipais foi atendido.

“É boa essa participação. Nós elegemos os políticos. Eles estão entre nós. É muito bom e um incentivo ao esporte. É maravilhoso.”

Gilberto Batista dos Santos, mais conhecido como Gilberto Selvagem, contou que participa de corridas de rua há 8 anos. Segundo o atleta ele já possui mais de mil medalhas e todos os anos participa da MaraMeta.

“A importância é a superação. Eu andava de cadeira de rodas. Fui superando e agora corro em tudo. Eu moro em Epitaciolândia e vim só correr e volto.”

Com a chegada de todos os participantes, o momento foi de chamar os ganhadores do pódio de cada categoria e para auxiliar na entrega das medalhas a comissão organizadora convidou o prefeito para estar fazendo parte deste momento. No fim das entregas, o gestor da capital foi surpreendido com uma medalha em forma de reconhecimento pelo trabalho que vem realizando na capital.

O prefeito de Rio Branco agradeceu a medalha e ainda destacou a referência da escola na área de ensino.

“É um prazer muito grande reencontrar o professor que há tempos não nos falávamos. Ele é um guerreiro. O Meta é um exemplo para todos nós de educação, modelo de ensino, a forma de envolver as famílias e as crianças. Isso faz a diferença dentro da educação. Então quero parabenizar esses 45 anos de Meta.”

O diretor-geral da escola, Evaristo De Luca, falou sobre a importância do prefeito no evento e agradeceu pela presença.

“Nós criamos esse evento para mostrar que é importante termos a parte intelectual e a física, isso é a saúde completa do ser humano. Obrigado prefeito pela presença e parabéns pelo seu trabalho à frente da prefeitura.”