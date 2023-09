Manchete do jornal fluminense nesta manhã não deixa dúvida…as coisas estão melhores no Brasil….para o agro, então…

OGlobo – Com a força do agronegócio, a balança comercial brasileira vem renovando recordes e já acumula superávit de US$ 62,4 bilhões até agosto, salto de 43% ante o ano anterior. Diante desse cenário, especialistas estimam que o saldo entre as vendas externas e as compras internacionais possa superar US$ 90 bilhões até o fim do ano, o maior desde o início da série, iniciada em 1989.

(…)

Grifo meu: precisamos ter números fabulosos no desenvolvimeto humano…e isso não temos…hoje Lula e Joe Biden debatem ‘relação trabalhista’ nos EUA…o Brasil abre amanhã a reunião da ONU.

J R Braña B.

(…)

…..

Convite da Comuna oestadoacre.com – isso mesmo! – Comuna oestadoacre.com – clique aqui e entre…