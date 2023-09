O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) concluiu, nesta segunda-feira (18), a previsão do tempo para as próximas duas semanas.

Confira, a seguir, a previsão do tempo detalhada para cada região do País nas próximas duas semanas.

Previsão para a 1ª semana (18/09/2023 a 25/09/2023):

Região Norte: são previstos acumulados de chuva maiores que 50 milímetros (mm) em áreas do noroeste do Amazonas e do Pará, além do Acre e Roraima devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas da região, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas.

Região Nordeste: o tempo segue com variação de nebulosidade e chuvas passageiras em toda a faixa litorânea, mas, principalmente, entre o litoral do Rio Grande do Norte e Alagoas, no decorrer da semana, por conta do transporte de umidade vindo do oceano. Nas demais áreas, como no Matopiba (área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e interior da região, a previsão é de tempo quente e com baixa umidade.

Regiões Centro-Oeste e sudeste: a persistência de uma massa de ar quente e seco deixará o tempo estável, sem chuva e com baixa umidade. Entretanto, no início da semana, podem ocorrer temporais localizados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, São Paulo, Triângulo e sul de Minas, que devem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e possíveis queda de granizo.

Região Sul: permanece a instabilidade na região com chance de temporais localizados que devem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e possíveis queda de granizo. Atenção especial para o Rio Grande do Sul, onde além dos temporais, podem ocorrer volumes localmente expressivos. Mais detalhes, verificar os avisos disponibilizados no portal alertas2.inmet.gov.br/.

Previsão para a 2ª semana (26/09/2023 a 04/10/2023):

Região Norte: são previstos acumulados maiores que 50 mm no oeste do Amazonas, Acre e Rondônia. No nordeste do Amazonas, Roraima e sul do Pará, a previsão é de baixos acumulados de chuva. Nas demais áreas, não há previsão de chuva.

Região Nordeste: o tempo segue com variação de nebulosidade e chuvas passageiras em toda a faixa litorânea. Nas demais áreas, como no Matopiba (área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), norte e interior da região, a previsão é de tempo quente e com baixa umidade.

Regiões Centro-Oeste e sudeste: a previsão é de chuvas devido à convergência de umidade desde o Amazonas, com valores que podem superar os 50 mm, principalmente, no Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sudoeste do Mato Grosso, além de áreas entre Goiás e Distrito Federal.

Região Sul: a previsão é de acumulados de chuva significativos, superiores a 50 mm, em áreas de Santa Catarina, Paraná e extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas podem ocorrer acumulados menores que 15 mm.