A aviação civil doméstica no Brasil registrou, em termos de movimentação de passageiros e demanda de passageiros por quilômetro, o melhor mês de agosto desde o início da série histórica do levantamento dos dados do setor, em 2000. As informações estão disponíveis na atualização mais recente do Relatório de Demanda e Oferta, já liberado para consulta no portal da ANAC.

Em agosto de 2023, foram movimentados 8,2 milhões de passageiros pagos no mercado doméstico – um aumento de 12,8% em relação a agosto de 2022, enquanto a demanda por voos (RPK) teve um aumento de 7,9% em relação ao mesmo mês em 2022. Em relação a agosto de 2019, o aumento na movimentação de passageiros foi de 4,3%, enquanto o crescimento da demanda foi de 6,4%. Já a oferta (ASK), teve um aumento de 5,5% em relação a agosto de 2022 e de 5,3% em relação a agosto de 2019.

Na movimentação de cargas domésticas, por sua vez, foram movimentadas 38,5 mil toneladas, 4,3% a mais que o registrado em agosto de 2022 e 2% acima dos números de agosto de 2019.

Mercado internacional

A movimentação no mercado internacional também marca crescimento em relação a agosto de 2022, com 1,8 milhão de passageiros (aumento de 28,4%). A demanda de voos, comparada a agosto de 2022, cresceu 22,8%, e a oferta teve um aumento de 22,9% na comparação entre os meses. Movimentação de passageiros representa 90,5% dos números registrados em agosto de 2019, enquanto demanda e oferta representam, respectivamente, 92,8% e 91,4% dos valores no mesmo período. Movimentação de cargas em agosto de 2023 registrou aumento de 13,5% em comparação com o mesmo mês em 2019.

Comparação dos resultados

Os resultados do mercado do transporte aéreo brasileiro estão comparados com o ano de 2019, ano pré-pandemia de covid-19, para retratar a realidade do transporte aéreo antes das restrições de mobilidade da população. Os dados monitorados pela ANAC continuarão a ser apresentados nessa base de comparação até o final de 2023.



