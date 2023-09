A partir desta segunda-feira (25/06), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai acionar por telefone os segurados que estejam aguardando perícia médica. O objetivo é antecipar e conceder o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, como era conhecido anteriormente.

Conforme o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, será possível antecipar o benefício por meio da análise documental Atestmed, permitindo que a avaliação seja feita mais rapidamente, sem passar pela perícia médica.

“Eu tenho uma notícia boa para você que está esperando na fila do INSS pela perícia: vamos ligar para os beneficiários para poderem adiantar o pedido através do atestado médico”, disse o ministro à Agência Gov.

Clique aqui para saber mais sobre o Atestmed.

Para não cair em golpes, Lupi alerta para que os cidadãos não enviem documentos ou dados pessoais a outros números que não sejam os das Centrais de Atendimento do INSS: 135 ou o 11 2135 0135. “O INSS não pede fotos, senhas, documentos. A ligação será para trocar aquela perícia já agendada por uma análise documental, e os atendentes vão explicar o processo. Participe e faça logo sua antecipação”, reforçou.

Segundo o INSS, não há limitação territorial ou prazo mínimo de espera por agendamento de perícia, e qualquer segurado pode pedir, mesmo os que já têm uma perícia presencial marcada.

Redução da fila do INSS

O Ministério da Previdência Social e o INSS estão implementando ações para reduzir a fila de requerimentos, que já teve uma diminuição de 5,7% em agosto de 2023.

Entre as medidas, está a realização de mutirões itinerantes de atendimento aos finais de semana e a adoção do Atestmed. Com esse documento, os cidadãos podem enviar o atestado médico pelo aplicativo ou pelo site do INSS, tendo o benefício por incapacidade temporária liberado por 180 dias.