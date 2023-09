Eu poderia lembrar de algumas pessoas ilustres da minha infância em Sena….

Porém, hoje vou homenagear Narcy Areal, a dona Dona Narcy, mãe de Deyse, Nilson, Dóris e Ney…

Ela amava a música ‘O Milionário’, dos Incríveis.

Deyse me contou há pouco…

E por que gostava tanto?

Porque a música é belíssima e devido também a seu nome ‘O Milionário’…

O Comercial, meu time em Sena, era o time de Dona Narcy…ela era a presidente do clube, do time…O Milionário, como todos chamavam na cidade.

Os mais jovens de Sena não fazem a menor ideia do que era um domingo em Sena quando se enfrentavam o Milionário(Comercial) e o freguês Grêmio…era o Fla-Flu da cidade…

As ruas e casas se embandeiravam de preto e branco, do Comercial, e vermelho e branco, do Grêmio….

Nesses 119 anos de Sena a sociedade do município tem quase nada a comemorar…mas tem muito a recordar…

E a recordação de agora é a música O Milionário, que lembra Sena, lembra Dona Narcy, que um dia ainda receberá uma grande homenagem na cidade…um dia…!

Ouça os Incríveis…em O Milionário (que também era a música que minha irmã Neiva Nara desfilava e vencia todos os desfiles na cidade)

J R Braña B.