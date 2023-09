O secretário de Infraestrutura do Município de Rio Branco, Cid Ferreira, está no DF buscando impulsionar projetos importantes para a capital acreana, dentre os quais, a reforma do Mercado Elias Mansour, que está programado para ser licitado ainda em 2023.

O secretário também tratou a respeito da construção da nova ponte sobre Igarapé Judia, que liga os bairros Canaã e Belo Jardim, que já está licitado e aguarda somente o parecer do aceite da licitação.

Cid Ferreira informou ainda que o coordenador do Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa, já determinou prioridade para análise, o que deve ocorrer ainda esta semana.

“Nossa visita ao PCN, cumprindo uma determinação do prefeito, revela o comprometimento da gestão com o município de Rio Branco”, afirmou o secretário.