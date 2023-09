A equipe de investigação da Delegacia de Brasileia estava em diligência nas imediações do Bairro Alberto Castro, quando uma ocorrência inesperada chamou a atenção dos policiais. Dois indivíduos a bordo de uma motocicleta empreenderam fuga ao passarem pela viatura policial.

Em uma rápida ação da equipe policial, iniciou um acompanhamento aos suspeitos, que culminou na prisão de ambos e na apreensão de uma arma de fogo, revólver, calibre 38.

O que inicialmente parecia apenas uma tentativa de fuga de rotina revelou-se um episódio mais complexo. Os indivíduos apresentaram resistência à prisão, mas foram felizmente contidos pelos policiais que realizavam a abordagem, a polícia identificou que um dos detidos estava com um mandado de prisão em aberto, tornando a situação ainda mais crítica.

O Delegado responsável pelo caso, Erick Ferreira Maciel, disse que Essa ação demonstra o comprometimento da nossa equipe em manter a segurança em Brasileia. “As diligências e abordagens são parte essencial do nosso trabalho, e a rápida resposta de nossos policiais resultou na apreensão de uma arma de fogo e na prisão de um indivíduo procurado pela Justiça”, enfatizou.

As autoridades informaram que ambos serão encaminhados à Delegacia para confecção do flagrante e posteriormente ficarão à disposição da justiça. A apreensão da arma de fogo contribui para a redução da violência na região e fortalece o compromisso das forças de segurança com a comunidade local.