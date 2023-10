Senador Jaques Wagner, do PT da Bahia

-Ganhar uma eleição e governar com quem ajudou é normal. Agora, infelizmente, o deserto da política que a gente passou, de 2018 a 2022, mal acostumou muita gente no Congresso. Como o outro cara não tinha credibilidade, era pagamento antecipado, “eu só voto se me entregar”. Isso criou uma relação do Congresso com o Executivo da pior qualidade!

(…)

Grifo meu: como é difícil entender isso no censo comum, né?!

Grifo meu 2: Bolsonaro, por incapacidade completa – entregou o país para os comerciantes do Congresso…os mesmos comerciantes desse Congresso que querem fazer o mesmo com Lula…só que agora é diferente…Lula não é um incapaz como foi seu antecessor.

Grifo meu 3: hoje temos um STF, maioria, podemos dizer, progressista, e um Congresso atrasado, fundamentalista e comerciante dos interesses do país…percebe? Foi isso que elegemos…um Congresso(de empresários, milicos e religiosos reaças) que prejudica o Brasil….a começar pela expressiva maioria da bancada do Acre.

J R Braña B.