Em tempo: estranho seria que não houvesse o debate. STF analisa e vota constitucionalidade dos temas solicitados pelos próprios partidos… Faz parte.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira (29) que não vê uma “crise” entre o Legislativo e o Judiciário no país. O ministro também pregou diálogo entre as instituições para a superação de impasses.

“Sinceramente, diria que não vejo crise [entre STF e Congresso]. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa-fé. E não tenho nenhuma dúvida que isso acontecerá”, afirmou.

Fonte: Por Gustavo Garcia, Márcio Falcão, Fernanda Vivas, g1 e TV Globo — Brasília