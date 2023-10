Refiz o texto….

Apressadamente…

E fui perguntar ao segundo maior dos tricolores, Nelson Rodrigues…que me disse há pouco…

-O futebol, esse palco onde os deuses destilam a tragédia e o êxtase, é o espelho que reflete a alma do Brasil, onde o Fluminense, com sua camisa tricolor impagável, resplandece como a própria essência da paixão e do drama humanos.

Vitória do melhor futebol do mundo atualmente….

Vitória do FLU…

Ah, o primeiro tricolor sou eu(e meu filho João Lucas), claro.

J R Braña B.