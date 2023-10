Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre especulação de que Uber poderia sair do Brasil com regulação trabalhista dos aplicativos.

Assista…

Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre especulação de Uber sair do Brasil: ‘Probema é da Uber..o Brasil é o seu maior mercado’ – pic.twitter.com/GYOAz40kKV — oestadoacre (@Oestadoacre) October 5, 2023

Grifo meu: Brasil deve ter seus próprios apps, com empresas nacionais…simples.

J R Braña B.