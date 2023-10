O prefeito Tião Bocalom fará a entrega do Prêmio do Programa Nota Rio Branco, nesta quinta-feira (5), no gabinete do prefeito, às 8h30.

A participação nos sorteios dos prêmios está condicionada a manifestação de concordância com regulamento e cadastro no sistema disponível no endereço eletrônico notapremiada.riobranco.ac.gov.br

São sorteios, totalizando R$ 105 mil em prêmios em dinheiro. O primeiro sorteio ocorreu no dia 01 de julho de 2023, e puderam participar todas as pessoas que se inscreveram pela Plataforma do Programa e que ao tomar algum serviço no âmbito do município de Rio Branco, solicitaram emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em seu CPF. Toda Nota Fiscal emitida dá direito a 1 cupom para participar do sorteio.

Premiação:

1º Prêmio: R$ 10.000,00

2º Prêmio: R$ 5.000,00

3º Prêmio: R$ 5.000,00

4º Prêmio: R$ 5.000,00

5º Prêmio: R$ 5.000,00