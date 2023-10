Ortopedistas foram mortos a tiros em quiosque na Barra da Tijuca

EBD – O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, disse, nesta quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, que não está em pauta a federalização do assassinato a tiros de três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, na madrugada de hoje. Um quarto médico baleado está internado em estado estável no Hospital Lourenço Jorge. A polícia busca os envolvidos no crime. …Ouça abaixo



Grifo meu: a violência no Rio parece um caso perdido…talvez em 200 anos aconteça algo de bom…não é por acaso…o Estado fluminense tem a pior elite dominante entre todos os estados.

J R Braña B.