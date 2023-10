Iniciou-se na noite desse sábado (7) o tão aguardado Círio de Nazaré. Uma celebração religiosa de grande significado para os devotos da Santa. O evento ocorreu na Catedral de Nossa Senhora de Nazaré, no centro da capital acreana. A cerimônia começou com uma emocionante missa, presidida pelo reitor da Catedral Manoel Costa. Muitos fiéis compareceram unindo-se em louvores e cânticos que fazem parte deste ritual anual.

Um dos momentos que arrancaram aplausos emocionados da plateia foi a entrada triunfal da imagem da Santa, que a cada ano é vestida com um novo manto. Não só o manto atual foi apresentado, mas também os outros 24, usados em anos anteriores. Uma homenagem à longa história deste evento religioso.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não apenas participou da celebração, como também sancionou a lei que inclui no calendário turístico oficial da prefeitura o Círio de Nazaré, a festa religiosa da Igreja católica, garantindo que esta tradição continue a iluminar os corações dos devotos. Uma noite de fé, devoção e celebração que marcará a memória de todos os presentes. Tião Bocalom declarou a sua fé em Deus e disse que sancionar uma lei tão importante para a comunidade católica é uma grande satisfação para ele, principalmente porque é um devoto de nossa Senhora de Nazaré.

“Eu fiz isso, continuarei sempre fazendo o que for necessário para que a gente possa continuar despertando no nosso povo a fé e nossa Senhora para mim é minha rainha, minha mãe. Não teria como eu não atender um pedido da nossa querida igreja, especialmente do nosso querido Padre Manoel.”

O Círio de Nazaré segue com sua programação nos próximos dias. Para padre Manoel Costa o evento foi muito fortalecido.

“Esta Lei Municipal fortalece esse espírito de fraternidade, de família e ainda mais favorecerá com que essa congregação dos cristãos movimente os que vem dos municípios, outras cidades, de outros estados e com a graça de Deus nós também daremos a nossas contribuições na parte social dessa cidade, através do chamado do evangelho que é servir ao irmão, servir ao próximo, estender a mão ao outro.”

Fonte: Luiz Cordeiro / Assecom