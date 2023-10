Aleac – A presidente do Detran, Taynara Martins, entregou uma homenagem ao presidente da ALEAC, deputado Luiz Gonzaga, para agradecer ao legislativo, o apoio que o órgão recebeu na casa de leis.

Ela foi recebida por Gonzaga na manhã desta terça feira (10), no gabinete da presidência, e entregou ao deputado uma placa simbolizando toda a gratidão pelos projetos aprovados que garantiram a realização de ações de grande alcance social. A CNH social foi uma delas.

O projeto assegura a carteira de motorista para jovens de família com baixa renda. Nesta etapa serão alcançados 7 mil jovens, com um investimento de quase R$ 14 milhões.

Taynara também destacou a aprovação do PCCR dos 167 servidores efetivos do órgão que garantiu equiparação salarial de cargos de nível médio com os de nível superior bem como a criação de um quadro em extinção dos atuais níveis médios.

“O Detran deixou de ser um órgão arrecadador e passou a ser uma autarquia social, porque são muitos os projetos de alcance nessa área. Quando temos a oportunidade de firmar parcerias para melhorar a vida das pessoas, temos feito. O mutirão de cirurgias e a CNH social tem a digital do Departamento Estadual de Trânsito”, observou Taynara.

Luiz Gonzaga agradeceu a deferência e estendeu a homenagem a todos os parlamentares da casa. Ele lembrou que a atuação do legislativo nos projetos do órgão mostra o compromisso da ALEAC com as ações do governo, incluindo o Detran, para alcançar o maior número de beneficiados em todo o Acre.

“Nós é que agradecemos a oportunidade que esta Casa teve de aprovar esses projetos. A CNH social é o maior projeto de alcance social para nosso jovens. Uma iniciativa magnifica que merece nossas honras. Em nome do parlamento estadual agradeço ao Detran por essa homenagem e reitero nossa satisfação em atuar nessa parceria”, concluiu Gonzaga.