Mais um absurdo pode ser cometido pela fúria capitalista que transforma tudo em mercadoria. Uma Proposta de Emenda à Constituição foi aprovada pela CCJ do Senado Federal e pode liberar a comercialização de plasma humano e a entrada de empresas privadas na coleta e no processamento.

O plasma é uma fração líquida do sangue usado em medicamentos para o tratamento, por exemplo, de hemofilia, câncer, Aids e doenças renais. A Constituição brasileira estabelece que só o Estado pode produzir e comercializar os chamados hemoderivados (produtos à base de sangue). Por isso, existe a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, com capacidade instalada de 500 mil litros de plasma.

Lógico os olhos do mercado brilham, pois de acordo com dados farmacêuticos, o mercado de hemoderivados no Brasil movimenta cerca de R$ 10 bilhões por ano…