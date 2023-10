EBC – Pela primeira vez na história, o Banco do Brasil (BB) negociou créditos de carbono no mercado internacional.

A operação ocorreu nesta semana, com a compra de 5 mil créditos de carbono do Projeto Envira Amazônia, operado no mercado secundário pelo banco francês BNP Paribas, e a venda para o Standard Chartered Bank no exterior. …ouça abaixo..

Grifo meu: isso interessa à Amazônia (ao Acre também).

J R Braña B.