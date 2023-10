O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou capacitação para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, em Rio Branco, capital do estado. Entre os dias 19 e 22 de setembro, a PCAC sediou o curso do Programa Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), oferecido pelo MJSP. O curso teve a participação de instrutores de diversos órgãos parceiros, integrantes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

O objetivo foi capacitar membros e servidores da Polícia Civil, Polícia Federal, Tribunal de Justiça, o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, dentre outras instituições que atuam no combate aos crimes.

“Temos uma oportunidade ímpar de trocar informações com as autoridades acrianas, de modo a encontrar formas de melhor auxiliá-las no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, utilizando a cooperação jurídica internacional e a recuperação de ativos como ferramentas de combate ao crime”, relata Arnaldo Silveira, coordenador-geral de cooperação jurídica internacional em matéria civil do DRCI.

Conteúdo

Delegados, juízes, promotores, investigadores e conselheiros participaram da capacitação promovida pelo MJSP, por intermédio do DRCI.

O conteúdo engloba matérias de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e aborda a cooperação jurídica internacional, tema de extrema importância para o estado do Acre, que faz fronteira com a Bolívia e com o Peru.

“É uma experiência única para os profissionais que atuam no combate à lavagem de dinheiro, que pode ter como origem crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, corrupção, estelionatos e tantos outros ilícitos penais”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel.

