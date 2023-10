LaHora, de Quito – Este 15 de octubre de 2023 se cumplió la segunda vuelta electoral que dejó como ganador a Daniel Noboa, quien se convierte en la persona más joven en ser primer mandatario del país.

El Ecuador ha elegido a un nuevo presidente. Se trata de Daniel Noboa que con un total del 62% de actas escrutadas alcanza un 52,42%, esto – según especialistas– es una tendencia irreversible.

Grifo meu: O presidente eleito (a apuração ainda segue, mas é irreversível, segundo as análises no país – é o mais jovem a conseguir se eleger presidente. Daniel Noboa é filho de um dos homens mais ricos do Equador….sai um banqueiro da presidência e vai entrar outro empresário, esse herdeiro….depois reclamam porque a América Latina não sai do lugar com a maioria do povo na miséria.

Grifo meu 2: o correísmo, do ex-presidente Rafael Correa, esquerda, ficou em segundo lugar com 47% dos votos…traduzindo: o país segue dividido.

