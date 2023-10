Aleac – O deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), reuniu-se nesta segunda-feira (16) com o superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, para tratar sobre as obras de recuperação das rodovias no estado.

Gonzaga vistoriou na última semana as obras da BR-364, entre Rio Branco a Cruzeiro do Sul, durante viagem que fez até o Juruá onde participou de audiência pública.

Durante a reunião, Gonzaga parabenizou o superintendente pelos trabalhos já realizados na estrada e aproveitou para levar até o gestor a demanda de que mais dois trechos da BR precisam receber recuperação para garantir segurança e agilidade nas viagens.

“Fiz questão de vir visitar o superintendente Ricardo para parabenizá-lo pelo trabalho realizado na BR e também para levar até ele a demanda de mais dois trechos que precisam de uma reforma. Essa parceria entre o Legislativo, Governo do Acre, DNIT e Federação das Indústrias tem dado resultado. Graças aos esforços de todos agora temos uma estrada bem melhor. O superintendente nos informou que até o início do inverno a estrada estará totalmente recuperada. Quem ganha com isso é povo do nosso estado”, disse Gonzaga.

O superintendente do DNIT agradeceu Gonzaga pela visita e parabenizou o parlamentar e o primeiro-secretário, Nicolau Júnior, pela luta em prol de uma rodovia de qualidade para os acreanos.

“Quero parabenizar o presidente Gonzaga pelo esforço que sempre teve em favor da BR-364. Graças ao emprenho dele e dos demais parlamentares hoje o Acre conseguiu recuperar grande parte da rodovia com recursos federais. Esse papel de fiscalizar e cobrar recursos é importante para garantirmos a estrada em boas condições. Ainda temos alguns trechos que precisam de recuperação e antes do inverno chegar vamos trabalhar e garantir a recuperação”, disse Ricardo.

Em tempo: Emendas Parlamentares: presidente da Aleac ouve sobre mudanças