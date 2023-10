Das Redes sociais do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom

‘UMA GRANDE NOTÍCIA PARA INICIAR A SEMANA!

Hoje, 16 de outubro de 2023, aqui mesmo da madeireira onde estamos trabalhando no Projeto 1001 Dignidades, acabo de assinar a resolução que autoriza o AUMENTO SALARIAL para os funcionários da Emurb. Este aumento, que não pôde ser dado em 2022, foi concedido agora graças a definição do Conselho da Emurb, que entendeu ser viável este reajuste. Infelizmente quando cheguei a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, estava quebrada em todos os sentidos, totalmente desestruturada, sem aparelhagem ou boas condições, mas com trabalho sério e honesto temos mudado esta antiga realidade e hoje estamos fazendo justiça salarial com tantos trabalhadores que tem dado o seu máximo para melhorar a pavimentação e infraestrutura da nossa capital. Contem conosco sempre!’

