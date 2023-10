Veja os destaques desta terça-feira (17), da Agência de Notícias Aleac…clique no link de cada título

📌Marcus Cavalcante destaca avanço nas obras da BR-364 e agradece ao presidente Lula por investimentos no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=51714

📌Pablo Bregense clama por respeito às necessidades das crianças autistas no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=51711

📌Deputado Gilberto Lira expressa frustração com decisão da Federação de Futebol

https://www.al.ac.leg.br/?p=51708

📌Deputada Maria Antônia destaca agendas no Juruá

https://www.al.ac.leg.br/?p=51705

📌André Vale destaca desafios e reivindicações na região do Vale do Juruá

https://www.al.ac.leg.br/?p=51702

📌Emerson Jarude alerta sobre possível aumento na tarifa de energia no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=51699

📌Deputado Afonso Fernandes propõe descontos na conta de Energia para famílias com Síndrome de Down no Acre

📌Edvaldo Magalhães revela fraude em empréstimos consignados de servidores públicos no Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=51693

📌Tanízio Sá propõe inclusão de pessoas com TEA no Programa Energia Azul da Aneel

https://www.al.ac.leg.br/?p=51690

📌Eduardo Ribeiro destaca importância da inovação e pesquisa para o desenvolvimento do Acre

https://www.al.ac.leg.br/?p=51687